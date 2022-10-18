Израиль отклонил просьбу Украины о телефонной беседе министров обороны двух стран

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Израильская сторона не приняла запрос Украины на проведение контактов между главами Минобороны двух стран, пишет газета Haaretz.

По данным источника, Киев на протяжении нескольких недель пытался скоординировать усилия в сфере безопасности с Израилем, и, ожидалось, что в рамках переговоров двух министров мог бы быть поднят вопрос двустороннего военного сотрудничества.

16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что стране следует начать оказывать Украине военную помощь по примеру Соединенных Штатов и других стран Североатлантического альянса.

Позднее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев указал, что намерения Израиля поставлять вооружение Киеву являются опрометчивым шагом, способным разрушить все межгосударственные отношения между странами.



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