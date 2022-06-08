Украина хочет купить у Израиля систему "Железный купол" – СМИ

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Украина хочет купить у Израиля систему противоракетной обороны "Железный купол". Об этом со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука сообщает израильская газета Jerusalem Post.
"Нам нужна помощь Израиля. <...> Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен "Железный купол", – приводит слова посла издание.
Отмечается, что Корнийчук акцентировал внимание на том, что Киев хочет именно купить данную систему ПВО и не нуждается в пожертвовании.
Ранее министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин заявил, что Варшава подпишет контракт на поставку вооружений Украине на 628 миллионов долларов. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, отметил, что данный контракт может стать для республики крупнейшим экспортным соглашением в оборонной сфере за последние 30 лет. По его словам, речь идет о поставках испытанного и надежного оружия.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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