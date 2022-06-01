Российские силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 – МО РФ

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Средства ПВО России сбили штурмовик Су-25 ВСУ и вертолет Ми-8. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе Сергеевки Донецкой Народной Республики и один вертолет Ми-8 в районе Харькова", – отметил Конашенков.

По его словам, также было сбито семь беспилотных летательных аппаратов, а в районах Малой Камышевахи и Каменки Харьковской области перехвачено несколько ракет реактивной системы залпового огня "Смерч" ВСУ.

Ранее сообщалось, что военные РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили 5 пунктов управления и 29 районов сосредоточения украинских боевиков и военной техники ВСУ. Также российские реактивные системы залпового огня "Ураган" уничтожили замаскированную технику украинских войск.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

