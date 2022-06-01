РСЗО "Ураган" ВС России уничтожили замаскированную технику ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" уничтожили замаскированную технику украинских войск, сообщает Минобороны России.

Ведомство опубликовало видео, на кадрах которого показан запуск беспилотника "Орлан", занимающегося целеуказанием, а также развертывание и подготовка "Ураганов" к стрельбе. Затем следует залп РСЗО. Барражирующий над целью беспилотник снял попадание реактивных снарядов по украинским позициям.

"После получения целей батарея выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар по разведанным беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10" замаскированной бронетехнике и опорному пункту противника", – говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что ударом РСЗО были уничтожены украинские средства огневого поражения, живая сила и бронетехника.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили более 15 украинских танков и боевых машин пехоты на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве. Кроме того, были уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки ДНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

