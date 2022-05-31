ВС РФ уничтожили за сутки шесть украинских беспилотников – МО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За последние сутки российские военные уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Два БПЛА были сбиты в районе Донецка и Макеевки в ДНР, еще два – в районе сел Липцы и Большие Проходы в Харьковской области, по одному – в районе Попасной в ЛНР и острова Змеиный.

Накануне сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили более 15 украинских танков и боевых машин пехоты на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве. Кроме того, были уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки ДНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

