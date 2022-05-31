Система РЭБ ВС РФ подавила над Черным морем беспилотник НАТО – СМИ

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Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России подавила помехами беспилотник НАТО, который приблизился к берегам Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

"Потенциально аппарат пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины", – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что российская система РЭБ в результате постановки комбинированных помех радиотехническим датчикам БПЛА сделала его миссию бессмысленной.

Ранее министерство обороны РФ показало работу радиолокационных станций "Небо-Т". Комплекс применяется в ходе специальной военной операции на Украине. Задачей станций является ведение радиолокационной воздушной разведки в параметрах радиолокационного поля, обнаружение воздушных целей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

