МО РФ впервые показало применение радиолокационных станций "Небо-Т"

Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ впервые показало работу радиолокационных станций "Небо-Т". Видео размещено в телеграм-канале ведомства.

Комплекс применяется в ходе специальной военной операции на Украине.

"Основные задачи – это ведение радиолокационной воздушной разведки в параметрах радиолокационного поля, обнаружение воздушных целей. Личный состав весь обученный. При обнаружении РСЗО, чужих самолетов действует слаженно, более грамотно", – рассказал военнослужащий из состава персонала станции.

Он также уточнил, что ранее бойцы подразделения проходили службу в Сирии.

Минобороны РФ ранее опубликовало кадры применения САУ "Малка" на Украине. Для корректировки огня и поиска целей используются беспилотники "Орлан-10".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

