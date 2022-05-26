ВС РФ уничтожили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Николаевской области – МО

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российская авиация с помощью высокоточных ракет уничтожила украинский центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования <...> в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов", – сказал он.

Кроме того, за сутки ВС РФ уничтожили пусковую установку ЗРК "Оса-АКМ" в районе Николаевки в ДНР, радиолокатор подсвета и наведения украинского ЗРК С-300 в районе Чугуева в Харьковской области, а также артиллерийские установки и два склада боеприпасов в районе Николаевки и Берестового в ДНР. Всего было поражено 48 районов сосредоточения солдат и военной техники ВСУ.

Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении российскими военными логистического центра ВСУ в Соледаре и двух баз горючего в Харьковской области.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

