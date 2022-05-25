Российский фрегат в Черном море нанес удары ракетами "Калибр" по объектам ВСУ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские вооруженные силы тремя высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск трех крылатых ракет "Калибр", – говорится в публикации.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что за сутки российская авиация уничтожила логистический центр ВСУ в Соледаре и две базы горючего в Харьковской области. Также были поражены 46 районов сосредоточения украинских войск и вооружений.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

