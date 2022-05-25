Российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников – Минобороны РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 11 украинских беспилотников. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах острова Змеиный, населенных пунктов Глубокое, Першотравневое, Большие Проходы Харьковской области, Верхнеторецкое, Ставки, Терны <...> Донецкой Народной Республики", – сказал он.

Конашенков уточнил, что в числе уничтоженных БПЛА один "Байрактар-ТБ2", который был замечен в районе села Шандриголово в ДНР. Кроме того, средствами ПВО над селом Бармашово в Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 ВСУ.

Ранее в ведомстве сообщили, что саперы ВС РФ полностью разминировали от взрывоопасных предметов участок побережья Азовского моря, прилегающий к морскому порту Мариуполя. Всего было найдено и обезврежено свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц оружия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

