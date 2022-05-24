Запад игнорирует факты пыток и зверств над военнопленными РФ на Украине – Шойгу

Фото: ТАСС/Александр Гармаев
Коллективный Запад не желает признавать факты пыток и зверств над плененными на Украине российскими военными. Об этом на заседании министров обороны ОДКБ заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.
К пыткам, а также мародерству и насилию, утверждает министр, привели освобождение Киевом заключенных и бесконтрольная раздача всем желающим оружия. По его словам, эти факты никто не скрывает.
"Так называемые цивилизованные страны не только отрицают существование неонацизма на Украине, но и с почестями принимают у себя представителей нацистских подразделений, замешанных в кровавых злодеяниях", – добавил Шойгу.
В конце марта в Сети появилось видео, на котором взятым в плен российским военнослужащим прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства случившегося.
Случаи пыток в отношении российских военных на Украине фиксировались неоднократно. Так, например, в апреле Минобороны РФ опубликовало видео с солдатами ВС РФ, которых удалось освободить из плена. Они рассказали об издевательствах, которые им пришлось пережить за несколько дней в плену.
Расследовать преступления в отношении военнослужащих РФ призывали как в ООН, так и в НАТО. В Альянсе пытки назвали неприемлемыми.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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