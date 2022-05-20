Глав СИЗО Харькова и Сум заочно арестовали за жестокое обращение с военнопленными РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Савеловский суд Москвы санкционировал заочные аресты начальников СИЗО Харькова и Сум Евгения Бартощака и Игоря Яковлева, обвиняемых в жестоком обращении с российскими военнослужащими, попавшими в плен на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Их объявили в международный розыск. С момента их фактического задержания они пробудут под арестом два месяца, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента передачи их правоохранительным органам РФ.

Ранее суд Москвы заочно арестовал главу СИЗО города Николаева Сергея Шамшура за жестокое обращение с военнослужащими РФ. Также заочно был арестован начальник СИЗО Кропивницкого Роман Чабаненко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам жестокого обращения с пленными российскими военнослужащими на Украине.

По предварительным данным, проходящие службу в СИЗО Кропивницкого Николаевской области, Киева и Полтавы неоднократно использовали пытки и истязания в отношении российских военных. Сотрудники и руководство указанных следственных изоляторов угрожали жизни и здоровью свыше 20 военнослужащих, которые попали в плен.

Ситуация обострилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

