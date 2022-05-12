Суд в Москве заочно арестовал главу СИЗО Николаева за жестокое обращение с военнопленными

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Савеловский суд Москвы заочно арестовал главу СИЗО города Николаева Сергея Шамшура за жестокое обращение с военнослужащими РФ, попавшими в плен на Украине.

Также заочно был арестован начальник СИЗО Кропивницкого Роман Чабаненко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлениями Савеловского районного суда Москвы Чабаненко Роману Сергеевичу и Шамшуру Сергею Николаевичу, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента их фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента передачи их правоохранительным органам РФ", – сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

Ранее военный следственный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по фактам жестокого обращения с пленными российскими военнослужащими на Украине.

По предварительным данным, проходящие службу в СИЗО Кропивницкого Николаевской области, Киева и Полтавы неоднократно использовали пытки и истязания в отношении российских военных. Сотрудники и руководство указанных следственных изоляторов угрожали жизни и здоровью свыше 20 военнослужащих, которые попали в плен.

Ситуация обострилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

