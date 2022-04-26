СК РФ возбудил дело в отношении заместителя командира бригады ВСУ

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Уголовное дело возбудили в отношении военнослужащего Вооруженных сил Украины за обстрел Донбасса, сообщает пресс-служба СК РФ.

Речь идет о замкомандира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковнике Дмитрие Герасименко. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов".

По данным СК, 24 апреля Герасименко и другие военные на подконтрольной им территории в населенных пунктах Водяное и Первомайское ДНР обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка. В результате 71-летний мирный житель получил ранения, также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Накануне следователи задержали замкомандира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 36-й бригады морской пехоты ВСУ, старшего лейтенанта Сергея Батынского за убийство и сексуальное насилие в отношении мирных жителей в Мариуполе.

Военные следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело по статье "Жестокое обращение с гражданским населением". Батынский сознался в содеянном.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

