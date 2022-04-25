Задержан украинский военный за убийство и насилие над мирными жителями в Мариуполе

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Следователи задержали украинского военнослужащего за убийство и сексуальное насилие в отношении мирных жителей в Мариуполе, сообщает ТАСС.

Речь идет о замкомандира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 36-й бригады морской пехоты ВСУ, старшем лейтенанте Сергее Батынском.

Военные следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело по статье "Жестокое обращение с гражданским населением". Батынский сознался в содеянном.

Ранее спецназ Росгвардии уничтожил артиллерийские орудия националистов в Харьковской области. Бой завязался во время разведывательно-поисковых мероприятий, когда российские бойцы обнаружили вооруженную группу националистов.

Противники использовали крупнокалиберный пулемет, однако российские войска уничтожили часть группы националистов. Остальные отступили, бросив тяжелое вооружение.

25 апреля Минобороны опубликовало список военных потерь Украины. В нем раскрыты подробности о погибших, раненых и дезертировавших бойцах нескольких частей украинской Нацгвардии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

