СК РФ задокументирует данные об обнаружении массового захоронения в Мариуполе

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Следственный комитет РФ задокументирует данные об обнаружении в Мариуполе массового захоронения, сообщает пресс-служба ведомства.

"По словам очевидцев, в нем (в захоронении. – Прим. ред.) находятся останки сотен людей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках уголовных дел следователи примут меры к установлению личностей погибших и тех, кто причастен к произошедшему

На этой неделе Минобороны России заявило о разминировании от взрывоопасных предметов прилегающего к морскому порту Мариуполя участка побережья Азовского моря. Там были найдены свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения.

Ранее сообщалось, что следователи СК РФ изучат информацию министерства обороны о негуманных экспериментах, проводимых представителями США в психиатрической больнице в Харьковской области. Ведомство даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных к незаконным биологическим исследованиям.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.