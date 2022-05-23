Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

00:57

СК РФ расследует покушение на жизнь мэра Энергодара

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи установят обстоятельства покушения на жизнь мэра города Энергодара Запорожской области, находящегося под контролем ВС РФ. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в телеграм-канале.

По информации ведомства, 22 мая мэр Энергодара Андрей Шевчик, а также двое его охранников пострадали в результате взрыва в подъезде дома самодельного взрывного устройства, которое было заложено в электрощитовом шкафу.

Отмечается, что по местных правоохранительных органов, Шевчику неоднократно поступали угрозы от украинских националистов после того, как он занял пророссийскую сторону.

Ранее сообщалось, что по факту обстрела с территории Украины населенных пунктов в Курской и Белгородской областях возбуждены уголовные дела. Уточняется, что следствием будут проведены необходимые экспертизы, установлены обстоятельства совершения преступлений и причастные к ним лица.

Также Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после ранения журналистов RT. Съемочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел ВСУ под Докучаевском в пятницу, 13 мая. Осколочные ранения получили операторы, также пострадали мирные жители.

До этого сообщалось, что следователи изучат информацию об обнаружении пыточной камеры в поселке Зеленовка Херсонской области. В СМИ сообщалось, что камеру устроили украинские силовики. Внутри обнаружили заминированное тело одетого в российскую военную форму человека. На трупе, по данным СМИ, были следы пыток и увечий. В камере, по некоторым данным, также нашли шприцы с наркотическими веществами.

Кроме того, Следственный комитет России завел дело на Ровшана Аскерова о реабилитации нацизма за публикации в социальных сетях. По данным следователей, Аскеров опубликовал в своем Facebook-аккаунте (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) заведомо ложную информацию, содержащую оскорбления и порочащую память маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать