СК РФ расследует покушение на жизнь мэра Энергодара

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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следователи установят обстоятельства покушения на жизнь мэра города Энергодара Запорожской области, находящегося под контролем ВС РФ. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в телеграм-канале.
По информации ведомства, 22 мая мэр Энергодара Андрей Шевчик, а также двое его охранников пострадали в результате взрыва в подъезде дома самодельного взрывного устройства, которое было заложено в электрощитовом шкафу.
Отмечается, что по местных правоохранительных органов, Шевчику неоднократно поступали угрозы от украинских националистов после того, как он занял пророссийскую сторону.
Ранее сообщалось, что по факту обстрела с территории Украины населенных пунктов в Курской и Белгородской областях возбуждены уголовные дела. Уточняется, что следствием будут проведены необходимые экспертизы, установлены обстоятельства совершения преступлений и причастные к ним лица.
Также Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после ранения журналистов RT. Съемочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел ВСУ под Докучаевском в пятницу, 13 мая. Осколочные ранения получили операторы, также пострадали мирные жители.
До этого сообщалось, что следователи изучат информацию об обнаружении пыточной камеры в поселке Зеленовка Херсонской области. В СМИ сообщалось, что камеру устроили украинские силовики. Внутри обнаружили заминированное тело одетого в российскую военную форму человека. На трупе, по данным СМИ, были следы пыток и увечий. В камере, по некоторым данным, также нашли шприцы с наркотическими веществами.
Кроме того, Следственный комитет России завел дело на Ровшана Аскерова о реабилитации нацизма за публикации в социальных сетях. По данным следователей, Аскеров опубликовал в своем Facebook-аккаунте (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) заведомо ложную информацию, содержащую оскорбления и порочащую память маршала Советского Союза Георгия Жукова.
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