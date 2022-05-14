СК возбудил уголовное дело после ранения журналистов RT в Донбассе

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после ранения журналистов RT. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны")", – уточнили в пресс-службе.

Съемочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел ВСУ под Докучаевском в пятницу, 13 мая. Осколочные ранения получили операторы, также пострадали мирные жители.

По факту произошедшего было начато расследование СК РФ. Отмечается, что в рамках делопроизводства будут установлены все обстоятельства произошедшего и виновные в нем лица.