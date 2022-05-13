СК РФ расследует факт обстрела съемочной группы RT в Донбассе

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Следственный комитет РФ начал расследование по факту обстрела со стороны Украины съемочной группы телеканала RT в Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Следователи Следственного комитета РФ в рамках уголовного дела установят все обстоятельства обстрела съемочной группы телеканала Russia Today в Донбассе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках производства будут установлены все обстоятельства произошедшего и виновные в нем лица.

13 мая съемочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел ВСУ под Докучаевском в Донбассе. Сам Горшенин не пострадал, однако операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.