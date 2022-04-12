Российские журналисты попали под обстрел в ЛНР

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российские журналисты попали по обстрел украинских силовиков в поселке Фрунзе Луганской Народной Республики. Среди них находился корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, под обстрел во время работы также попали представители средств массовой информации ЛНР и пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Ранее корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова попала под обстрел националистов в Мариуполе и получила ранения. Ведущая Алена Лапшина рассказала, что ранения могли быть куда серьезнее, если бы Куксенкову не закрыли собой сопровождавшие ее военные.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

