СК РФ расследует факт обстрела населенного пункта в Курской области

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела населенного пункта Теткино в Курской области со стороны украинских силовиков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ведомство выяснит и зафиксирует все обстоятельства данного инцидента.

17 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что погранпункт в поселке Теткино в Глушковском районе подвергся обстрелу с территории Украины. По его словам, в результате инцидента жертв нет.

Позднее Старовойт сообщил, что минометному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода на окраине населенного пункта. Российские военнослужащие подавили огонь противника.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.