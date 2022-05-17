Погранпереход в поселке Теткино Курской области подвергся обстрелу

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Погранпункт в поселке Теткино в Глушковском районе Курской области подвергся обстрелу с территории Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Появилась информация об обстреле пограничного пункта в Теткине. По предварительным данным, жертв нет, детали уточняются", – написал он.

Позднее Старовойт сообщил, что минометному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода на окраине населенного пункта. Российские военнослужащие подавили огонь противника.

Ранее, 17 мая, со стороны Украины было обстреляно село Безымено в Белгородской области. В результате пострадал один человек, он получил легкие ранения. Также было разрушено несколько зданий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

