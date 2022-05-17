Вышка сотовой связи пострадала при обстреле села в Курской области

Фото: телеграм-канал губернатора Курской области

Повреждения получила вышка сотовой связи при обстреле села Алексеевка в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Перебиты несколько кабелей. Аварийная бригада восстановит мобильную связь в скором времени", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Также незначительно пострадало здание школы, осколки попали в столовую. Старовойт напомнил, что дети в приграничных районах с февраля находятся на дистанционном обучении.

"Селянам будет оказана помощь в восстановлении всех поврежденных жилых (домов. – Прим. ред.) и административного здания", – добавил глава Курской области.

Село Алексеевка было обстреляно со стороны Украины из крупнокалиберного оружия около 05:00 17 мая. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль и здание школы. Обстрел был подавлен ответным огнем пограничников.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

