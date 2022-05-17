СК РФ возбудил уголовное дело после обстрела Белгородской области со стороны Украины

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Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту обстрела Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.



По данным следствия, около 07:40 15 мая украинские военнослужащие с применением системы залпового огня нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры села Середа Шебекинского района с целью убийства неопределенного круга лиц. В результате осколочное ранение получил житель 1992 года рождения.

Следователи возбудили дело по части 3 статьи 30, пунктам "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство").

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к нему лица.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что приграничное село Алексеевка в Глушковском районе было обстреляно из крупнокалиберного оружия. По его словам, все произошло около 05:00 17 мая. В результате инцидента никто не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

