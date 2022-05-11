СК РФ изучит информацию об опытах над пациентами психбольницы под Харьковом

11 мая, 23:28
Фото: depositphotos/irinabal18
Следователи СК России изучат информацию министерства обороны о негуманных экспериментах, проводимых представителями США в психиатрической больнице в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Следственном комитете добавили, что в целях сокрытия своей идентификации американские исследователи прибывали на Украину через территории третьих стран.
Информацию в СК РФ изучат в рамках уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении мирных граждан. Следователям предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям всех причастных к незаконным биологическим исследованиям.
11 мая начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что эксперименты над украинцами в психиатрической больнице в Харьковской области проводил Пентагон. По имеющимся у Минобороны РФ данным, в военно-биологических разработках на территории Украины, помимо США, участвовали Германия и Польша.
Генерал подчеркнул, что российская специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР позволила остановить проведение преступных опытов над мирными гражданами и пресечь расширение американского военно-биологического присутствия в стране.
Кроме того, по данным начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, участие в военно-биологической программе США могла принимать ветеринарная лаборатория в Мариуполе. Там обнаружили акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 года, в соответствии с которым проводились работы с возбудителями холеры, туляремии и сибирской язвы.
По его словам, часть коллекции не была уничтожена. Российские специалисты вывезли 124 штамма для обеспечения сохранности. Кириллов подчеркнул, что наличие в коллекции возбудителей брюшного тифа, паратифов, газовой гангрены вызывает обеспокоенность.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны РФ сообщили о новых фактах работы с биологическим оружием на Украине
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