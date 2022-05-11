В Минобороны изучат данные из биолабораторий в Мариуполе

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Ветеринарная лаборатория в Мариуполе могла принимать участие в военно-биологической программе США. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге.

"В санитарно-эпидемиологической лаборатории обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 года, в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы", – отметил Кириллов.

По его словам, часть коллекции не была уничтожена. Российские специалисты вывезли 124 штамма для обеспечения сохранности. Кириллов подчеркнул, что наличие в коллекции возбудителей брюшного тифа, паратифов, газовой гангрены вызывает обеспокоенность.

"Мы продолжим изучение всего объема материалов, полученных из биолабораторий Мариуполя и проинформируем о результатах", – сказал Кириллов.

Ранее Кириллов рассказал, что в 2020 году в ЛНР распространяли фальшивые деньги, зараженные штаммом туберкулеза, устойчивым к противотуберкулезным препаратам. Эти купюры распространяли среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое. Результаты исследований подтвердили устойчивость выделенных бактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго рядов.

