В Минобороны изучат данные из биолабораторий в Мариуполе

18:57
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Ветеринарная лаборатория в Мариуполе могла принимать участие в военно-биологической программе США. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге.
"В санитарно-эпидемиологической лаборатории обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 года, в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы", – отметил Кириллов.
По его словам, часть коллекции не была уничтожена. Российские специалисты вывезли 124 штамма для обеспечения сохранности. Кириллов подчеркнул, что наличие в коллекции возбудителей брюшного тифа, паратифов, газовой гангрены вызывает обеспокоенность.
"Мы продолжим изучение всего объема материалов, полученных из биолабораторий Мариуполя и проинформируем о результатах", – сказал Кириллов.
Ранее Кириллов рассказал, что в 2020 году в ЛНР распространяли фальшивые деньги, зараженные штаммом туберкулеза, устойчивым к противотуберкулезным препаратам. Эти купюры распространяли среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое. Результаты исследований подтвердили устойчивость выделенных бактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго рядов.
Pfizer и Moderna были вовлечены в военно-биологическую деятельность США на Украине – МО РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: