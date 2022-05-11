Распространяемые в ЛНР фальшивые деньги были заражены туберкулезом – МО РФ

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Распространяемые в 2020 году в ЛНР фальшивые деньги были заражены штаммом туберкулеза, устойчивым к противотуберкулезным препаратам. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов по результатам анализа документов о военно-биологической деятельности США на Украине.

По его словам, специалисты изучили материалы, которые свидетельствуют о преднамеренном использовании возбудителя туберкулеза для заражения населения Славяносербского района. Он добавил, что фальшивые купюры распространялись среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое.

"Результаты бактериологических исследований подтвердили устойчивость выделенных бактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго рядов, то есть вызванное ими заболевание гораздо сложнее поддается лечению, а стоимость лечения намного выше", – цитирует Кириллова ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не планирует вводить военное положение в России на фоне специальной военной операции на Украине. До этого сообщения о введении военного положения опроверг первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, сценарии этих заявлений написаны "за океаном".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

