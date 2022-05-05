В Госдуме заявили, что оснований для введения военного положения в РФ нет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Информация о планах ввести в России военное положение не соответствует действительности, сценарии этих сообщений написаны "за океаном", заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию, она идет в соответствии с планами. Сейчас приступили ко второму этапу спецоперации", – приводит слова Красова РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что сообщения о введении военного положения в РФ являются провокацией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о планах объявить в РФ всеобщую мобилизацию в День Победы ложна. Отвечая на вопрос, можно ли прислушиваться к подобным сообщениям, Песков подчеркнул, что этого делать не стоит.

До этого Песков заявил, что тенденция по накачиванию Украины оружием угрожает безопасности континента и провоцируют нестабильность. При этом, по его словам, поставляемое западными государствами Киеву оружие не сможет остановить РФ и помешать ей достичь целей на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

