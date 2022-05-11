В Кремле назвали вялым переговорный процесс РФ и Украины

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс России и Украины продолжается, но он нерезультативен.

"Начинался переговорный процесс без посредников, и он весьма вяло и нерезультативно продолжается без посредников. Хотя мы высоко оцениваем и признательны за усилия наших турецких коллег, за создание необходимых условий для встречи в Стамбуле", – приводит ТАСС его слова.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что контакты РФ и Украины осуществляются.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

