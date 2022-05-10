В Белом доме выразили надежду на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине

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Соединенные Штаты надеются, что конфликт на Украине будет разрешен дипломатическим путем, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы, разумеется, считаем, что это будет урегулировано посредством дипломатического процесса, посредством дипломатического решения", – приводит ее слова ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден на встрече с представителями Демократической партии заявил, что у России в настоящий момент нет выхода из кризиса на Украине. При этом Байден назвал действия Владимира Путина расчетливыми. По его мнению, российский лидер планировал разделить НАТО и Европейский союз.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.