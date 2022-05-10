В США заявили, что американской армии угрожает эпидемия ожирения

10 мая, 23:18
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Эпидемия ожирения угрожает боеготовности американской армии, значительно ограничивая число новобранцев. Об этом пишет Daily Express.
Указывается, что ограничения по весу для военных США зависят от пола, роста и возраста. Например, новобранцы мужчины ростом 1,5 метра от 17 до 20 лет должен весить не более 63 килограммов, женщины – не более 54 килограммов.
Как отметила ученый-диетолог из Медицинского колледжа Университета Кентукки Сара Полис, слова которой приводит издание, ожирение продолжает сказываться на американской армии, несмотря на усилия Пентагона и правительства.
"Это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность, ограничивая количество доступных новобранцев и уменьшая количество кандидатов на повторный призыв", – сказала она.
В исследовании, которое Полис провела вместе со своими коллегами, указывается, что в учебных полках, которые проходят военную подготовку, значительно вырос процент женщин, а также разных этнических и расовых групп. Отмечается, что именно эти группы чаще всего сталкиваются с ожирением.
Ученые также пришли к выводу, что отсутствие надежного доступа к пищи приводит к психологическим проблемам, которые мешают стабильности американских военнослужащих и снижают боевую готовность.
Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что для американской армии будет самоубийством участие в войне против России ради Украины. По его словам, армия Соединенных Штатов не организована, а ее военные плохо обучены.
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