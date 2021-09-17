Американский генерал назвал Вооруженные силы России невероятно мощными

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вооруженные силы РФ обеспечены модернизированной техникой и оружием, нужно понять, как им это удалось сделать за последние два десятилетия, заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен в ходе выступления на неправительственном Атлантическом совете. Трансляцию Пентагон вел в Twitter.

"У России невероятно мощные вооруженные силы. Важно понимать, как они преобразовали свои вооруженные силы за последние 20 лет. Думаю, важно также понимать, что этот сюрприз не произошел в одночасье", – сказал он.

Хайтен также добавил, что "цель номер один" для Соединенных Штатов – избежать войны с Россией и Китаем, которая, по мнению американского генерала, плохо закончится как для США, так и для всего мира.

"Мы не хотим, чтобы это случилось, но если мы хотим предотвратить это, то должны успешно сдерживать их. В свою очередь это означает, что нам нужна новая модернизированная армия", – добавил он.

По словам Хайтена, если раньше США были "мощнейшей силой в мире", то теперь они "невероятно медленно" движутся на пути к модернизации своих вооруженных сил.

Ранее замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США уже заявлял, что война с Россией и Китаем приведет к разрушительным последствиям для всего мира, поэтому цель США должна состоять в том, чтобы никогда не вести вооруженный конфликт с этими странами.