Американский генерал назвал Вооруженные силы России невероятно мощными

17 сентября, 23:46
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Вооруженные силы РФ обеспечены модернизированной техникой и оружием, нужно понять, как им это удалось сделать за последние два десятилетия, заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен в ходе выступления на неправительственном Атлантическом совете. Трансляцию Пентагон вел в Twitter.
"У России невероятно мощные вооруженные силы. Важно понимать, как они преобразовали свои вооруженные силы за последние 20 лет. Думаю, важно также понимать, что этот сюрприз не произошел в одночасье", – сказал он.
Хайтен также добавил, что "цель номер один" для Соединенных Штатов – избежать войны с Россией и Китаем, которая, по мнению американского генерала, плохо закончится как для США, так и для всего мира.
"Мы не хотим, чтобы это случилось, но если мы хотим предотвратить это, то должны успешно сдерживать их. В свою очередь это означает, что нам нужна новая модернизированная армия", – добавил он.
По словам Хайтена, если раньше США были "мощнейшей силой в мире", то теперь они "невероятно медленно" движутся на пути к модернизации своих вооруженных сил.
Ранее замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США уже заявлял, что война с Россией и Китаем приведет к разрушительным последствиям для всего мира, поэтому цель США должна состоять в том, чтобы никогда не вести вооруженный конфликт с этими странами.
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