В США объяснили нежелание воевать с Россией

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Соединенные Штаты не хотят войны с Россией, которая обладает модернизированным ядерным оружием, заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джон Хайтен.

Он отметил, что российские ядерные силы более модернизированы, чем американские, поэтому, считает Хайтен, Вашингтон должен ускорить бюрократические процедуры для модернизации оружия, чтобы конкурировать с Москвой и Пекином.

"Ядерные силы России сейчас полностью модернизированы, а наши нет. <...> Мы должны двигаться быстрее, когда у нас такие соперники как Россия и Китай, а мы до сих пор двигаемся слишком медленно", – приводит слова американского генерала РИА Новости.

Ранее Хайтен заявил, что война с Россией и Китаем приведет к разрушительным последствиям для всего мира, поэтому цель США должна состоять в том, чтобы никогда не вести вооруженный конфликт с этими странами.