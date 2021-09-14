В Пентагоне заявили о возможном разрушении мира в случае войны с Россией

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Война с Россией и Китаем приведет к разрушительным последствиям для всего мира, поэтому цель США должна состоять в том, чтобы никогда не вести вооруженный конфликт с этими странами.
Об этом заявил заместитель председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Джон Хайтен.
"С принципиальной точки зрения, мы никогда не воевали с Советским Союзом. Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем, никогда не вступать в войну с Россией, потому что этот день будет ужасным днем для планеты, <...>. Он разрушит мир", – приводит слова генерала ТАСС.
Он также заявил об успехе Вашингтона в рамках стратегического диалога с Москвой. Хайтен подчеркнул, что переговоры касаются не только ядерной сферы, но и космической отрасли. Помимо этого, американский генерал указал на необходимость вести такого же рода стратегические переговоры на уровне оборонных и внешнеполитических ведомств с Китаем.
"Какими бы разными мы ни были, у нас есть фундаментальная общая цель, и это – никогда не воевать друг с другом", – добавил он.
Ранее военный эксперт из США Себастьян Роблин назвал Калининградскую область угрозой для НАТО. По его мнению, причиной войны между Россией и Североатлантическим альянсом могут стать ракеты дальнего действия, запущенные из самого западного региона РФ.
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