Бывший разведчик США заявил, что в случае войны с РФ американская армия будет разгромлена

Фото: Bumble-Dee/depositphotos

Для американской армии будет самоубийством участие в войне против России ради Украины. Такое мнение в статье для RT высказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Он пояснил, что в случае принятия Украины в НАТО альянс в случае войны с Россией будет обязан выступит на стороне Киева. НАТО придется развернуть там силы ПВО, боевые группы и авиацию.

"Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской Армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы", – отметил Риттер.

По его словам, американская армия не организована, а ее военные плохо обучены и не подготовлены к войне с Россией. Доктрина США также не предполагает участия в крупномасштабном вооруженном конфликте. Офицер считает, что война с РФ с обычным вооружением приведет к поражению американской армии.

Риттер также сослался на исследование американской армии 2017 года, согласно которому 20-летняя кампания против Афганистана, Сирии и Ирака привела к тому, что армия США не сможет победить равного противника. Офицер подчеркнул, что американская армия не сможет выжить в любом длительном сражении из-за нехватки численности.

По мнению бывшего разведчика, разгром ждет и американские ВВС, которые привыкли к легкодостижимому господству в воздухе в Ираке и Афганистане. В случае с Россией, отметил Риттер, такого не произойдет из-за ее сил ПВО и боевых самолетов.

Ранее сообщалось, что власти США готовятся к значительному кризису беженцев на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Европейские страны также обсуждают вопросы размещения беженцев, поскольку предполагают, что украинцы будут бежать в другие части Европы. Как сообщил конгрессменам председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, в случве вторжения Москвы, Киев может пасть в течение 72 часов.

