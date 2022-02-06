Бывший разведчик США заявил, что в случае войны с РФ американская армия будет разгромлена

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Для американской армии будет самоубийством участие в войне против России ради Украины. Такое мнение в статье для RT высказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Он пояснил, что в случае принятия Украины в НАТО альянс в случае войны с Россией будет обязан выступит на стороне Киева. НАТО придется развернуть там силы ПВО, боевые группы и авиацию.
"Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской Армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы", – отметил Риттер.
По его словам, американская армия не организована, а ее военные плохо обучены и не подготовлены к войне с Россией. Доктрина США также не предполагает участия в крупномасштабном вооруженном конфликте. Офицер считает, что война с РФ с обычным вооружением приведет к поражению американской армии.
Риттер также сослался на исследование американской армии 2017 года, согласно которому 20-летняя кампания против Афганистана, Сирии и Ирака привела к тому, что армия США не сможет победить равного противника. Офицер подчеркнул, что американская армия не сможет выжить в любом длительном сражении из-за нехватки численности.
По мнению бывшего разведчика, разгром ждет и американские ВВС, которые привыкли к легкодостижимому господству в воздухе в Ираке и Афганистане. В случае с Россией, отметил Риттер, такого не произойдет из-за ее сил ПВО и боевых самолетов.
Ранее сообщалось, что власти США готовятся к значительному кризису беженцев на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Европейские страны также обсуждают вопросы размещения беженцев, поскольку предполагают, что украинцы будут бежать в другие части Европы. Как сообщил конгрессменам председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, в случве вторжения Москвы, Киев может пасть в течение 72 часов.
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