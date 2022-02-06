В США не исключили обострения ситуации вокруг Украины во время Олимпиады в Пекине

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США не исключают, что во время Олимпиады в Пекине может обостриться ситуация вокруг Украины. Об этом в эфире NBC сказал помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что стоит быть готовыми к возможности военных действий со стороны России во время игр. Он призвал готовиться к такому развитию событий и после завершения Олимпиады.

"Возможен ли такой сценарий? Есть ли причины считать, что это может произойти в этот временной отрезок? Да. Но есть также причины считать, что Россия под руководством президента [Владимира] Путина предпримет шаги раньше", – подчеркнул Салливан.

Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что жители Киева начали сбегать из города, опасаясь вторжения России. По его словам, на исход населения местные власти никак не реагируют, поскольку сами занимаются эвакуацией своих семей и имущества.

