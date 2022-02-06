Лукашенко заявил о совместном ответе Москвы и Минска в случае нападения Киева на Донбасс

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск дадут совместный ответ на войну Киева против Донбасса. Об этом белорусский лидер рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам Лукашенко, в случае войны против Донбасса армия Белоруссии поведет себя так же, как и российская. Он также подчеркнул, что это будет совестный ответ с Россией.

"Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять", – подчеркнул Лукашенко.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться при помощи Запада на провокацию в Донбассе. По его мнению, это может стать причиной масштабной войны на территории Украины. При этом сам Зеленский, как допустил депутат, в это время сбежит в Великобританию.

