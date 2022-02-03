В ДНР заявили, что Киев ограничил выезд из страны граждан призывного возраста

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Украинские власти ограничили выезд из страны для военнообязанных граждан призывного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Уточняется, что это связано с подготовкой к наступлению в Донбассе.

"По данным нашей агентурной разведки, 2 февраля главой Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет", – сообщил представитель ведомства.

Собеседник агентства также сообщил о наличии информации, согласно которой министерство иностранных дел Украины готовит дипломатические ноты в посольства зарубежных стран с просьбой оказать помощь в возвращении украинских граждан призывного возраста в страну.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс. По его словам, переброску техники зафиксировали как службы ЛНР, так и международные наблюдатели.

До этого представитель Госдепа США Нед Прайс заявил о необходимости полной реализации Минских соглашений. В посольстве РФ в Вашингтоне назвали такое высказывание положительным сигналом и напомнили, что сейчас главная задача – заставить Киев выполнять свои обязательства.

