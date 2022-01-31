В ЛНР сообщили, что Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс

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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам Пасечника, переброску техники зафиксировали как службы ЛНР, так и международные наблюдатели.

"Там идет подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжелое вооружение и готовится техника. Даже традиционно не все видящие СММ ОБСЕ зафиксировали за последний месяц переброску более сотни единиц тяжелой ствольной артиллерии – гаубиц и самоходных орудий", – подчеркнул Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что беспилотники СММ ОБСЕ ежедневно глушатся в Донбассе. Подобные действия осуществляют установки радиоэлектронной борьбы с украинской стороны.

"Это все наглядно показывает, что Украина старается скрывать перемещение своих войск и техники от наблюдателей, лишив их возможности видеть ситуацию с воздуха", – выразил мнение Пасечник.

Глава самопровозглашенной республики также выразил мнение, что поставленное Киеву западное оружие появится в регионе через один-два дня.

"По факту это участие США, Великобритании и их союзников в конфликте Киева и Донбасса", – сказал он.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что власти Украины нарушают условия отвода тяжелых вооружений на юго-востоке страны. Как отметил дипломат, подобные действия вызывают недоверие у представителей ДНР и ЛНР.

До этого замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что местная разведка получила сведения о направлении механизированных подразделений ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, действия украинских властей свидетельствуют о том, что они готовятся к силовому решению ситуации с ДНР и ЛНР.

На этом фоне партия "Единая Россия" обратилась к руководству РФ с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Республикам предлагается поставить военную продукцию.

В ответ Песков заявил, что реакции Владимира Путина на призывы российских депутатов помочь ДНР и ЛНР пока нет.