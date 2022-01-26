"Единая Россия" предложила поставить вооружение в ДНР и ЛНР

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Партия "Единая Россия" обратилась к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Республикам предлагается поставить военную продукцию. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава фракции в Госдуме Владимир Васильев.
"Сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. Нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР", – подчеркнул он.
Васильев выразил уверенность, что Москва не может бросить этих людей на произвол киевского режима, особенно в условиях готовящейся украинскими властями агрессии.
Аналогичную позицию выразил и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, партия "Единая Россия" с огромной тревогой относится к "накачиванию" Украины западным летальным оружием. Он подчеркнул, что это делают практически все ведущие страны НАТО.
Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что местная разведка получила сведения о направлении механизированных подразделений ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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