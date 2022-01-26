Глава ДНР заявил о готовности к агрессивным действиям со стороны Украины

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Донецкая народная республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, у Украины появилось больше таких возможностей, поэтому ДНР должна быть в постоянной готовности.
"Ситуация говорит сама за себя, то есть у них слишком много данных, слишком много информации о личном составе, о тех командах, которые отдают, о запрете отпусков", – сказал Пушилин.
Он рассказал, что в республике проведены учения, идет отработка совместных действий между экстренными службами.
Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что местная разведка получила сведения о направлении механизированных подразделений ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, действия украинских властей свидетельствуют о том, что они готовятся к силовому решению ситуации с ДНР и ЛНР.
Позже заместитель украинского постпреда при ООН Юрий Витренко заявил, что власти Украины не планируют проводить военную операцию на востоке страны. Он добавил, что власти рассматривают только дипломатическое решение данного конфликта.
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