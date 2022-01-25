Генерал ВСУ выразил опасение, что РФ "захватит" восемь регионов Украины

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Россия может взять под контроль восемь регионов Украины при эскалации ситуации, заявил The Times командующий Операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк.
По его словам, захват Днепра, Харькова и Одессы оставит Украину без военного и промышленного потенциала, а также без выхода к Черному морю. Павлюк при этом отметил, что Европа остается в своей зоне комфорта и не принимает никаких действий.
Однако он допустил, что эскалация ситуации на Украине вызовет беспокойство у европейских стран.
Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти Украины делают все необходимое для деэскалации ситуации на востоке страны. По его словам, власти Киева намерены решать данный вопрос путем мирного урегулирования.
При этом замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что местная разведка получила сведения о направлении механизированных подразделений ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе.
Позже данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, действия украинских властей свидетельствуют о том, что они готовятся к силовому решению ситуации с ДНР и ЛНР.
Зеленский заявил, что ситуация на Украине находится под контролем
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