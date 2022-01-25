В ДНР заявили, что украинские силовики перебросили в Донбасс РСЗО и танки

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Украинские силовики перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня и танки для формирования ударных групп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР.

По его словам, сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение.

"На данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковые соединения и техника для уничтожения минных заграждений", – сказал он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти Украины делают все необходимое для деэскалации ситуации на востоке страны. По его словам, власти Киева намерены решать данный вопрос путем мирного урегулирования.

