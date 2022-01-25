Украина делает все для деэскалации ситуации в Донбассе – Зеленский

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Власти Украины делают все необходимое для деэскалации ситуации на востоке страны. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский после заседания СНБО.

По словам Зеленского, власти Киева намерены решать данный вопрос путем мирного урегулирования.

"Готовы ко всему, верим в лучшее и делаем все, что нужно, вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их – быть спокойными и не кричать, что все пропало", – подчеркнул президент Украины в эфире телеканала "Рада".

Ранее Зеленский призвал внешнюю разведку страны перейти к наступательным действиям. По мнению украинского лидера, ведомство уже научилось противостоять угрозам извне.

До этого замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что местная разведка получила сведения о направлении механизированных подразделений ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, действия украинских властей свидетельствуют о том, что они готовятся к силовому решению ситуации с ДНР и ЛНР.