США могут разместить в Европе тысячи военных из-за Украины – СМИ

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Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в Прибалтике и Восточной Европе нескольких тысяч американских военных. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

По информации газеты, соответствующее решение может быть принято уже на этой неделе. Издание утверждает, что 22 января высокопоставленные представители минобороны страны представили Байдену несколько вариантов действий, среди которых – отправка авиации, кораблей и от 1 до 5 тысяч военнослужащих с возможностью десятикратного увеличения их численности в случае ухудшения ситуации.

Накануне пресс-служба Белого года сообщила, что американский лидер обсудил со своей командой по национальной безопасности ситуацию на Украине. Уточнялось, что Байдену доложили о текущем состоянии якобы проводимых Россией военных операций на границе с Украиной, а также рассказали о прилагаемых Вашингтоном дипломатических усилиях по деэскалации.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что администрация США разрешила странам Балтии поставить на Украину противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные системы Stinger. Также администрация уведомила конгресс о планах по поставке Киеву пяти вертолетов Ми-17.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет планов по осуществлению военного вторжения, отметив, что все соответствующие обвинения являются ложными.