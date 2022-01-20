США разрешила странам Балтии поставить на Украину комплексы Javelin и Stinger – СМИ

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Администрация США разрешила странам Балтии поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Эстонии, Литве и Латвии требовалась санкция Соединенных Штатов для реэкспорта систем Javelin и Stinger.

"Решение позволит Эстонии, Литве и Латвии послать противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные системы Stinger для сил Украины", – говорится в сообщении.

Издание также сообщает, что администрация уведомила конгресс о планах по поставке на Украину пяти вертолетов Ми-17.

Ранее представитель Госдепартамента высокого ранга анонсировала новые поставки военное помощи Украине от США. По ее словам, украины будут обеспечены дополнительными оборонными материалами в случае вторжения России на Украину.

