Генсек НАТО заявил, что альянс поддерживает Украину для повышения ее защиты

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НАТО оказывает поддержку Украине для повышения ее обороноспособности, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в рамках этой помощи НАТО участвует в подготовке украинских вооруженных сил и осуществляет поставки военной техники.

При этом Столтенберг напомнил, что Украина не является членом НАТО, поэтому на нее не распространяются гарантии коллективной безопасности. В то же время подчеркнул, что Киев является "ценным партнером" альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс готов выслушать обеспокоенности России по гарантиям безопасности. По его словам, представители стран НАТО также рассчитывают, что Россия со вниманием выслушает их озабоченности.