Генсек НАТО заявил, что альянс готов выслушать Россию

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов выслушать обеспокоенности России по гарантиям безопасности. Об этом сообщает RT.

"Мы готовы выслушать озабоченности России", – сказал он после видеоконференции глав МИД государств – членов альянса.

По словам Столтенберга, представители стран НАТО также рассчитывают, что Россия со вниманием выслушает их озабоченности.

Ранее Столтенберг подтвердил проведение заседания 12 января. По его словам, диалог с РФ должен строиться на взаимовыгодной основе и проходить с учетом мнения европейских партнеров альянса.

Также генсек НАТО отметил, что на заседании совета будут рассмотрены вопросы военной безопасности в Европе, ситуация на Украине и вокруг нее.