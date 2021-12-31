Посол РФ в США призвал НАТО к срочным действиям по гарантиям безопасности

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НАТО необходимо предпринять срочные действия по гарантиям безопасности. Такой призыв высказал посол РФ в США Анатолий Антонов в статье для издания Foreign Policy.
Дипломат выразил мнение, что никто в мире не должен сомневаться в решимости России по вопросу защиты своей безопасности.
"Если наши партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию нашей страны, то мы будем вынуждены создавать аналогичные уязвимости для них. Мы подошли к той точке, когда отступать некуда", – подчеркнул Антонов.
По словам спикера, США проводят в отношении России политику, напоминающую сжимание пружины. Он выразил мнение, что она либо сломается, либо выстрелит в обратную сторону.
"Что нам делать в этих условиях? Не обращать внимания? Отводить войска вглубь России за Урал?" – рассуждает российский дипломат.
Антонов заявил, что сообщения со стороны НАТО о якобы российской агрессии в отношении Грузии и Украины являются предсказуемыми.
"Наши действия нанесли удар по планам дальнейшего продвижения к границам России", – объяснил посол.
Антонов продолжил, что "вползание" НАТО на Украину ведет к повышению рисков для безопасности РФ. По мнению посла, на украинской территории Альянс может разместить ракетные комплексы с минимальным подлетным временем.
"Ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других. При наличии политической воли это можно легко сделать через выработку серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности", – сказал Антонов.
Он подчеркнул, что России необходимы гарантии со стороны США и других стран НАТО, которые не допустят размещения угрожающих вооружений на территории граничащих с РФ стран.
"Российские проекты соглашений по гарантиям безопасности обнародованы. Сделано это было во избежание недобросовестных спекуляций. Они не ущемляют безопасности США и их натовских союзников", – считает посол.
Антонов добавил, что в данный момент европейская безопасность находится на распутье.
"Попытки "темнить" с целью замотать переговорный процесс контрпродуктивны", – подытожил российский посол.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал неприемлемыми требования России о гарантиях безопасности. По его мнению, данные требования РФ являются "чисто российской повесткой дня".
До этого министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.
Позднее в Белом доме назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности. По заявлениям властей США, диалог возможен лишь после того, как Соединенные Штаты проконсультируются с европейскими партнерами.
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