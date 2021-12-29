Боррель назвал неприемлемыми требования России о гарантиях безопасности

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что требования России о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток являются неприемлемыми. Об этом он сообщил в интервью изданию Welt.
По мнению Борреля, данные требования РФ являются "чисто российской повесткой дня". При этом политик отметил, что Россия впервые представила свою позицию в письменном виде.
"Так делают только победители: говорят, что это и то – мои условия", – заявил Боррель.
По мнению главы дипломатии ЕС, переговоры должны затрагивать все нарушения договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году.
"Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом", – подчеркнул Боррель.
Политик выразил мнение, что Россия желает проводить переговоры по европейской безопасности без участия ЕС. По словам Борреля, такое положение дел является недопустимым.
"Это абсурд. Мы не примем этого", – подчеркнул глава европейской дипломатии.
Он добавил, что вопросы построения европейской безопасности касаются не только США и России.
Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.
Позднее в Белом доме назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности. По заявлениям властей США, диалог возможен лишь после того, как Соединенные Штаты проконсультируются с европейскими партнерами.
В свою очередь, Боррель заявлял о необходимости участия ЕС в переговорах по безопасности.
Политик также допускал, что Россия хочет поменять действующую в Европе систему безопасности.
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